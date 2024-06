Des représentants ukrainiens et russes se sont rencontrés pour la première fois depuis le début du conflit dans le cadre d'un échange de prisonniers de guerre, ont indiqué Moscou et Kiev mercredi. Quatre-vingt-dix soldats de chaque camp avaient été échangés mardi. Suivez les dernières informations sur le conflit.

DERNIÈRES ACTUALITÉS Voici l'actualité des dernières 24 heures concernant la guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie : Le procès pour "espionnage" du journaliste américain Evan Gershkovich, détenu en Russie depuis 15 mois en raison d'accusations qu'il rejette, s'est ouvert mercredi. M. Gershkovich, 32 ans, a été interpellé en mars 2023 en plein reportage à Ekaterinbourg par les services de sécurité russes (FSB), devenant le premier journaliste occidental depuis l'époque soviétique à être accusé d'espionnage en Russie. L'ambassade américaine à Moscou a appelé les autorités russes à le libérer "immédiatement". "Nous avons clairement indiqué dès le départ qu'Evan n'avait commis aucun acte répréhensible et qu'il n'aurait pas dû être arrêté", a indiqué l'ambassade sur les réseaux sociaux.

Cinq Lituaniens ont été blessés mercredi à Pokrovsk, dans la région de Donetsk (est) en Ukraine par des bombardements alors qu'ils se déplaçaient en voiture et qu'ils apportaient une aide matérielle à des soldats de ce pays.

La cour d'appel de Paris a émis mercredi un avis défavorable à l'extradition d'un Russe réclamé par son pays pour tentative de meurtre, estimant que Moscou ne réunissait pas les garanties nécessaires à la tenue d'un procès équitable. Le suspect, 43 ans, est poursuivi en Russie pour tentative de meurtre en mars 2023 et octroi de pot-de-vin dans un établissement pénitentiaire.

Une opération inédite après plus de deux ans et demi de conflit. Une première entrevue directe a eu lieu mardi entre représentants ukrainiens et russes en marge d'un important échange de prisonniers de guerre, ont annoncé Kiev et Moscou mercredi. Les belligérants avaient fait savoir dans la soirée mardi que 90 prisonniers de guerre de chaque camp avaient été échangés, à la suite d'une médiation des Émirats arabes unis.

"Hier, lors de l'échange de prisonniers de guerre, des représentants du bureau du médiateur russe sont arrivés pour la première fois afin d'enregistrer d'éventuelles violations des droits humains", a indiqué mercredi sur Telegram le commissaire ukrainien chargé des droits humains, Dmytro Loubinets. "Au cours de ce travail commun, les représentants des deux bureaux ont interrogé les prisonniers libérés du côté russe et du côté ukrainien", a-t-il précisé.

Une initiative ukrainienne

Contacté par l'AFP pour donner plus de détails sur cette opération, M. Loubinets a expliqué qu'"il s'agissait d'une nouvelle initiative de l'Ukraine, à laquelle la partie russe a donné son accord pour la première fois". "Ce sont des représentants (...) et non les commissaires aux droits humains eux-mêmes qui étaient sur place lors de cet échange", a précisé le responsable ukrainien.

Son homologue russe, Tatiana Moskalkova, a pour sa part dit sur Telegram que des représentants russes avaient "rencontré un représentant du commissaire ukrainien aux droits humains, (entrevue) au cours de laquelle ils ont échangé des informations sur les options possibles pour le retour mutuel des civils actuellement dans les centres de détention".

La Russie et l'Ukraine ont échangé des centaines de prisonniers depuis le début de l'invasion russe en février 2022 et procèdent régulièrement à des échanges de dépouilles de soldats tués sur le front.