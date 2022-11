EN DIRECT - Ukraine : le soutien des États-Unis restera "inébranlable" après les élections, assure la Maison Blanche

Le résultat des Midterms, ces élections américaines qui se déroulent mardi 8 novembre, sera aussi scruté en Ukraine. Kiev craint que l'aide massive apportée par les États-Unis dans la guerre contre la Russie puisse être remise en question en cas de victoire des républicains. Plusieurs candidats conservateurs ont en effet, au cours de la campagne, critiqué l'ampleur de l'engagement américain.

"Il faudra faire plus attention à l'avenir" et "s'assurer que les moyens sont dirigés vers là où ils sont nécessaires", a ainsi déclaré lundi le chef des élus républicains à la Chambre des représentants, Kevin McCarthy. De son côté, la Maison Blanche a assuré que "le soutien des Etats-Unis à l'Ukraine sera infaillible et inébranlable" quel que soit le résultat des élections. Le président Joe Biden "est décidé à travailler avec les deux partis", démocrate et républicain, en ce sens, a ajouté la porte-parole Karine Jean-Pierre.

Avec 18,2 milliards d'aide apportés depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, le soutien de Washington est crucial dans la résistance à l'envahisseur russe.