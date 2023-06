EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Kiev accuse la Russie d'avoir détruit le barrage de Kakhovka pour ralentir son offensive

ÉVACUATIONS SUITE À LA DESTRUCTION DU BARRAGE





Suite à la destruction du barrage de Nova Kakhovka par les forces russes, selon les autorités ukrainiennes, ces dernières ont appelé sur Telegram la population de villages de la rive droite du Dniepr, qui pourraient potentiellement subir des inondations, d'évacuer la zone.





"Le niveau de l'eau monte et tous ceux qui se trouvent dans la zone de danger doivent : éteindre tous les appareils électriques, prendre des documents et des objets de première nécessité, prendre soin de ses proches et de ses animaux de compagnie, suivre les instructions des sauveteurs et des policiers", a-t-il été publié.