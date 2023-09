EN DIRECT - Guerre en Ukraine : nouvelle attaque russe sur Odessa, au moins une blessée

Le président de la Chambre des communes canadienne s'est excusé dimanche pour avoir invité et honoré, pendant la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky vendredi, un ancien combattant ukrainien qui a combattu avec les nazis pendant la Seconde guerre mondiale.





Anthony Rota avait fait applaudir Yaroslav Hunka, un immigrant ukrainien âgé de 98 ans, qu'il a présenté comme "un vétéran ukraino-canadien de la Seconde guerre mondiale qui s'est battu pour l'indépendance de l'Ukraine contre les Russes" et "un héros ukrainien et un héros canadien".





Ces propos "ignorent le fait que M. Hunka a servi dans la 14e division Waffen Grenadier de la SS, une unité militaire nazie", a dénoncé dimanche l'association de défense de la communauté juive au Canada.





" J'ai salué une personne dans la galerie et j'ai ensuite pris connaissance de nouveaux renseignements qui me font regretter de l'avoir fait", s'est excusé Anthony Rota, ajoutant : "Je tiens particulièrement à présenter mes excuses les plus sincères aux communautés juives partout au Canada et dans le monde."