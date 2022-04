EN DIRECT - L'armée ukrainienne dit se préparer à "une ultime bataille" à Marioupol

44.000 réfugiés de plus





Quelque 44.000 réfugiés ukrainiens sont venus s'ajouter lundi aux plus de 4,5 millions qui ont déjà fui leur pays depuis l'invasion ordonnée par le président russe Vladimir Poutine le 24 février, selon les chiffres du HCR. Le Haut commissariat aux réfugiés recensait exactement 4.547.735 réfugiés ukrainiens lundi. Ce sont 44.781 de plus que lors du précédent pointage dimanche. L'Europe n'a pas connu un tel flot de réfugiés depuis la Deuxième guerre mondiale. Quelque 90% de ceux qui ont fui l'Ukraine sont des femmes et des enfants, les autorités ukrainiennes n'autorisant pas le départ des hommes en âge de porter les armes.