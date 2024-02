EN DIRECT - Ukraine : au moins 28 morts après une frappe de Kiev dans les territoires occupés, selon Moscou

Voici les informations marquantes des dernières 24h relatives au conflit :





- Bombardement d'une boulangerie. Un bombardement attribué à l'Ukraine dans la ville occupée de Lyssytchansk, dans l'est du pays, a fait au moins vingt morts et 10 blessés, ont annoncé les autorités d'occupation russes. Selon les autorités prorusses, les forces ukrainiennes ont touché un bâtiment dans lequel se trouvait une boulangerie très fréquentée et le bilan devrait encore s'alourdir. Le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé que des armes occidentales avaient été utilisées dans le bombardement et a dit espérer "une condamnation rapide et inconditionnelle" de l'attaque de la part d'organisations internationales.





- Drones abattus. Côté ukrainien, l'armée de l'air a déclaré samedi avoir abattu neuf des 14 drones lancés par la Russie dans le sud et le centre de l'Ukraine dans la nuit de vendredi à samedi.





- Aide de l'Allemagne. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué ce samedi, sur X, "l'approbation par le Bundestag allemand d'une aide militaire de 7,6 milliards d'euros à l'Ukraine dans le budget 2024".





- Journalistes interpellés à Moscou. La police russe a interpellé samedi au moins une vingtaine de journalistes lors d'un rassemblement organisé sur la place Rouge par des femmes de soldats combattant en Ukraine qui demandent le retour de leurs maris du front.