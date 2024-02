EN DIRECT - Guerre en Ukraine : l'ambassadeur de Russie en France convoqué au ministère des Affaires étrangères

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dimanche qu'il avait rendu visite aux troupes à Robotyné, sur la ligne de front sud. Ce lundi, l'ambassadeur de Russie en France est convoqué au ministère des Affaires étrangères afin de réitérer la condamnation des frappes russes ayant tué deux humanitaires français en Ukraine. Suivez les dernières informations sur le conflit.

L'AMBASSADEUR DE RUSSIE, CONVOQUÉ PAR LE QUAI D'ORSAY L'ambassadeur de Russie en France "sera convoqué" ce lundi au ministère français des Affaires étrangères afin de réitérer la condamnation des frappes russes ayant tué deux humanitaires français en Ukraine la semaine dernière, a annoncé à l'AFP une source diplomatique. Paris "dénoncera également le regain de désinformation ciblant la France", a ajouté la même source, quelques jours après que le ministère des Armées a identifié une "manœuvre coordonnée de la Russie" pour diffuser de fausses informations impliquant la France. POINT DE SITUATION Retrouvez ici un résumé des informations liées au conflit de ces dernières 24 heures : - Une aide américaine toujours en discussions : les sénateurs américains sont parvenus dans la nuit à un accord sur l'aide à l'Ukraine, après des mois d'âpres débats. Cet accord, qui porte sur un financement total de 118,3 milliards de dollars, comprend une aide de 60 milliards de dollars pour l'effort de guerre de Kiev face à l'invasion de la Russie. Le texte a été rapidement approuvé par le locataire de la Maison-Blanche, qui a appelé à l'"adopter rapidement". Mais ses espoirs ont été douchés par le président de la Chambre des représentants, le "speaker" Mike Johnson, un fidèle de Donald Trump. Il a refusé de voter en l'état ce texte qui comprend un compromis sur l'immigration, "pire que ce que nous attentions et est très loin de mettre fin à la catastrophe à la frontière créée par le président" Joe Biden, a-t-il estimé sur le réseau social X. - Visite de Zelensky sur le front : Le président ukrainien a déclaré ce dimanche dans la soirée qu'il avait rendu visite aux troupes dans le village de Robotyné, sur la ligne de front sud, que Kiev a libéré cet été, suscitant l'espoir, déçu depuis, d'une percée. "C'est un honneur d'être ici aujourd'hui", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux, postant une vidéo sur Facebook le montrant en uniforme aller à la rencontre des soldats dans une pièce sombre qui ressemble à une cave. "Je vous souhaite la victoire", déclare-t-il aux combattants présents. - Ivan Fedorov, nouveau chef de l'administration régionale de Zaporijjia : le maire en exil de la ville ukrainienne de Melitopol, un temps détenu par les forces russes, a été nommé par le président Volodymyr Zelensky à la tête de la région de Zaporijjia (sud), a annoncé dimanche la présidence ukrainienne. L'annonce a été faite lors de la visite de Volodymyr Zelensky sur le front sud. - Un bilan de 28 morts suite à la une frappe à Lyssytchansk : samedi, une frappe imputée à l'armée ukrainienne a touché une boulangerie dans la ville occupée de Lyssytchansk, dans l'est du pays. Le lendemain, les secours russes ont monté le bilan à 28 morts, dont un enfant. BONJOUR Bonjour et bienvenue dans ce direct consacré à l'invasion russe en Ukraine. Retrouvez ici toutes les informations majeures liées au conflit, débuté il y a 711 jours.

Le président ukrainien a posté une vidéo sur Facebook le montrant en uniforme aller à la rencontre des soldats dans une pièce sombre qui ressemble à une cave. "J'ai le grand honneur d'être ici aujourd'hui pour vous récompenser, car vous avez une mission difficile et décisive sur les épaules pour repousser l'ennemi et gagner cette guerre", a déclaré Volodymyr Zelensky aux combattants. "Je vous souhaite la victoire, je veux vous récompenser et je souhaite que vous fassiez tout pour atteindre cette victoire plus rapidement", a-t-il ajouté.

Robotyné avait été repris aux forces russes en août de l'année dernière, lors d'un assaut mené par la 65e brigade, ce qui avait été qualifié de succès majeur par Kiev dans sa contre-offensive contre les forces russes. Mais depuis le petit village est attaqué sans relâche par les forces russes et constitue l'un des principaux points chauds du front sud.