EN DIRECT - Guerre en Ukraine : la France va équiper des bataillons avec des dizaines de blindés et chars légers

NOUVELLE AIDE FRANÇAISE





La France va former et équiper plusieurs bataillons ukrainiens avec des "dizaines" de véhicules blindés et chars légers, ont annoncé les deux pays à l'issue du dîner à Paris entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky.





"Dans les semaines à venir, la France formera et équipera plusieurs bataillons avec des dizaines de véhicules blindés et de chars légers, dont des AMX-10RC", est-il précisé dans une déclaration commune. Paris s'était engagé en tout début d'année à céder à l'Ukraine des AMX-10 RC, des chars légers et rapides.