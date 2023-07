EN DIRECT - Incendies en Grèce : des milliers de personnes évacuées, les températures continuent de grimper

Au-delà des évacuations touristiques, ces incendies ont également un effet dévastateur sur les habitants de région où tout sera à reconstruire, mais également sur la faune et la flore. L'île de Rhodes abrite des espèces en voie de disparition comme le cerf Drama-Dama ou certains petits chevaux sauvages. Des vidéos publiées sur Twitter montraient d'ailleurs la catastrophe écologique en cours avec des dizaines d'animaux retrouvés morts en tentant de fuir les flammes. Avec le changement climatique, qui augmente l'intensité et la longueur des vagues de chaleur, les risques d'incendie sont de plus en plus présents, notamment dans le sud de l'Europe.