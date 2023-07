EN DIRECT - Incendies : Grèce, Algérie, Italie… Les pays méditerranéens luttent contre des feux dévastateurs

GRÈCE : INCENDIES A CORFOU





Malgré les appels à évacuer, certains ont décidé de rester et font tout pour sauver leur maison. "On essaye d'aider les pompiers. Ils ne peuvent pas venir jusqu'ici, donc on arrose pour empêcher les flammes d'arriver. Mais je ne sais pas si ça va marcher", raconte un habitant.