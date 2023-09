EN DIRECT - Inondations meurtrières en Libye : plus de 3800 morts à Derna, selon un bilan provisoire

Les récentes inondations en Libye, en Grèce ou en Espagne résultent toutes d’un même phénomène. Les spécialistes parlent de "medicane", soit la contraction de "Méditerranée" et "hurricane" (ouragan en anglais). Or, ces derniers redoutent qu'ils ne deviennent plus fréquents et plus intenses sous l'effet du réchauffement climatique.