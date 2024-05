EN DIRECT - Iran : le sort du président Raïssi incertain après un "accident" d'hélicoptère

Le convoi présidentiel était composé de trois hélicoptères, transportant donc le dirigeant iranien mais aussi de nombreux ministres et responsables, après l'inauguration d'un barrage à la frontière avec l'Azerbaïdjan. Deux des trois hélicoptères ont pu atterrir sains et saufs, selon l'agence de presse Tasnim. Aux côtés du président, dont le sort est incertain à ce stade, se trouveraient le ministre des Affaires étrangères et un responsable religieux, l'ayatollah Hashem.