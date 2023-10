EN DIRECT - Tirs de roquettes de Gaza vers Israël : le Hamas a déclenché "une guerre contre l'État d'Israël", dénonce le ministre de la Défense israélien

L'ambassade des États-Unis "suit de près la situation en matière de sécurité en raison des roquettes tirées depuis Gaza sur le sud et le centre d'Israël, y compris Tel-Aviv et Jérusalem, et de l'infiltration de militants du Hamas", écrit-elle sur son site Internet. "Il est rappelé aux citoyens américains de rester vigilants et de prendre les mesures nécessaires pour améliorer leur sécurité, car les incidents de sécurité, y compris les tirs de mortier et de roquettes, se produisent souvent sans avertissement".