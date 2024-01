EN DIRECT - Israël-Hamas : les combats battent leur plein à Gaza au centième jour du conflit

Et alors que le conflit a franchi hier le cap des 100 jours, l'armée israélienne a encore bombardé la bande de Gaza, dont la population réfugiée au sud du territoire vit une crise humanitaire majeure. En parallèle, les Israéliens ont exprimé leur solidarité avec les otages retenus par le Hamas et ses alliés pour marquer les 100 jours de leur détention et soutenir la mobilisation de leurs familles. Une série d'évènements a été organisée à Tel-Aviv où la veille, plusieurs milliers de personnes s'étaient déjà rassemblées.