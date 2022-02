EN DIRECT - Ukraine : "La guerre revient en Europe", déclare Macron depuis le Salon de l'agriculture

CRAINTE DE SANCTIONS DES BANQUES CHINOISES





Plusieurs banques publiques chinoises limitent le financement d'achats de matières premières en Russie par crainte de sanctions occidentales sur fond de guerre en Ukraine, affirme samedi l'agence Bloomberg.





La Chine et la Russie ont considérablement renforcé leurs liens depuis l'annexion en 2014 de la Crimée par Moscou et les sanctions occidentales qui avaient suivi. Pour les besoins de sa croissance, le géant asiatique a également accru ses achats de matières premières en Russie. Environ 30% du gaz et du pétrole russes sont désormais vendus en Chine.





Dans un contexte de guerre en Ukraine, au moins deux des plus importantes banques publiques de Chine, ICBC et Bank of China, restreignent les financements pour l'achat de matières premières russes, rapporte samedi Bloomberg. La décision a été prise par crainte de sanctions des Etats-Unis et de leurs alliés dans ce qui pourrait être perçu comme un soutien à Moscou pour son invasion de l'Ukraine, précise l'agence américaine citant des sources non identifiées.