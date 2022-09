EN DIRECT - La Russie enterre Mikhaïl Gorbatchev ce samedi, sans Vladimir Poutine

KREMLIN





Le président russe Vladimir Poutine a rendu hommage mercredi à Mikhaïl Gorbatchev qui, selon lui, a eu "une grande influence sur l'Histoire du monde".





"Mikhaïl Gorbatchev est un politicien et un homme d'Etat qui a eu une grande influence sur l'évolution de l'Histoire du monde. Il a guidé notre pays à travers une période de changements complexes et dramatiques, et de grands défis de politique étrangère, économiques et sociaux", a-t-il déclaré dans un télégramme de condoléances publié par le Kremlin.