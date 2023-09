EN DIRECT - Migrants à Lampedusa : Marion Maréchal accuse Paris de créer "un appel d'air"

"La stratégie européenne de fermeture des frontières dans la Méditerranée et d'externalisation d'un problème qu'elle refusait de régler elle-même, en négociant avec la Libye et la Tunisie, on voit bien que ça ne marche pas", a expliqué sur LCI François Gemenne, chercheur spécialiste des questions migratoires et membre du Giec. "Ces pays ne sont pas fiables, et posent de sérieux problèmes en termes de respect des droits humains, puisque la Tunisie lance sa police à la chasse des migrants et les relâche dans le désert du Sahara avec la Libye", a-t-il insisté.





Cette gestion en faillite "met en danger l'Europe elle-même", car l'un des arguments-clé qui a motivé la volonté des Britanniques de sortir de l'UE dans le cadre du Brexit, a rappelé l'expert. "Si l'Europe ne parvient pas à régler cette question de l'asile et de l'immigration, demain il y aura vraisemblablement d'autres Brexit, puisque l'exaspération des populations va faire monter les populismes, nationalismes, extrémismes", a-t-il assuré.