EN DIRECT - Guerre en Ukraine : enquête ouverte après la découverte d'un dispositif d'écoute dans un bureau du commandant de l'armée

Un dispositif d'écoute a été découvert dans l'un des futurs bureaux du commandant en chef de l'armée ukrainienne Valery Zaloujny, ont annoncé dimanche soir les services de sécurité, ajoutant que l'appareil n'était "pas opérationnel". Une enquête a été ouverte pour "utilisation illégale de moyens techniques spéciaux pour obtenir des informations", ont-ils ajouté sans plus de précisions quant aux pistes privilégiées. Suivez les dernières informations en direct.

Faut-il y voir la main de la Russie ou le signe d'une méfiance au sein des autorités ukrainiennes ? Une enquête a été ouverte après la découverte d'un dispositif d'écoute dans l'un des futurs bureaux du commandant en chef de l'armée ukrainienne Valery Zaloujny. "L'équipement n'a pas été trouvé directement dans le bureau de Valery Zaloujny, mais dans l'un des locaux qu'il pourrait utiliser pour son travail à l'avenir", ont précisé les services ukrainiens sur Telegram, ajoutant que l'appareil n'était "pas opérationnel".

En tant que commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Valery Zaloujny décide du déroulé global des opérations sur le front, sous l'autorité du président Volodymyr Zelensky.

Si les services de sécurité n'ont pas avancé de pistes sur l'origine de l'appareil, des médias locaux et étrangers ont fait état ces derniers mois de tensions croissantes entre Zelensky et Zaloujny sur fond d'échec de la contre-offensive des forces ukrainiennes et d'effritement du soutien occidental à Kiev.

LE POINT SUR LA SITUATION La Russie, une puissance souveraine : Le président Vladimir Poutine a promis dimanche de faire de la Russie une "puissance souveraine" lors d'une allocution devant le parti au pouvoir. Il s'agissait là de son premier discours de campagne en vue de la présidentielle de mars 2024. Devant les hauts responsables du parti Russie Unie, réunis en congrès pour soutenir sa candidature, le chef du Kremlin a également assuré que la Russie sera "autosuffisante", "sinon, elle n'existera plus du tout". "La Russie ne peut pas, comme certains pays, renoncer à sa souveraineté en échange de quelques saucisses et devenir le satellite de quelqu'un", a-t-il lancé dans une référence apparente à l'Ukraine.

Un scrutin "ni libre ni équitable" : Dans son point quotidien sur le réseau social X (ex-Twitter), le ministère de la Défense britannique a évoqué ce dimanche l'élection présidentielle russe de 2024, qui pourrait être, selon lui, "ni libre, ni équitable". "Le 11 décembre 2023, la Commission électorale centrale russe a annoncé que le vote pour l'élection présidentielle de mars 2024 s'étendrait aux régions ukrainiennes de Donetsk, Luhansk, Kherson et Zaporijia. Cela fait suite à leur inclusion aux élections régionales russes de septembre 2023", rappelle le ministère, avant de souligner : "Comme pour les élections régionales, il est presque certain que le vote pour l'élection présidentielle dans les régions contrôlées par la Russie ne sera ni libre, ni équitable."

Les multiples rencontres de Zelensky : Sur son compte X, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est revenu sur cette dernière semaine marquée par de nombreuses rencontres avec des dirigeants mondiaux, à l'image du nouveau président argentin, Javier Milei, investi dimanche 10 décembre, le président américain Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris, le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre et le roi norvégien Harald V ou encore la Première ministre islandaise Katrín Jakobsdóttir. "Soutenir l’Ukraine signifie protéger l’ordre international fondé sur des règles. Je suis reconnaissant à tous les dirigeants et pays qui nous aident à sauvegarder des vies. Je les remercie pour leur soutien vital à notre défense", a-t-il écrit.

Vers une nouvelle aide américaine ? Un influent sénateur démocrate centriste américain, Joe Manchin, s'est dit ce dimanche "très optimiste" sur la possibilité d'un accord à la chambre haute portant sur une nouvelle enveloppe d'aide cruciale pour l'Ukraine. "Ils avancent dans une direction très positive", a ajouté Joe Manchin à propos de ses collègues des deux bords, dans un contexte où le président Joe Biden a durement attaqué les élus républicains qui bloquent pour l'instant sa demande d'une enveloppe supplémentaire de 61 milliards de dollars pour Kiev. De son côté, le sénateur américain Lindsey Graham, très conservateur, s'est montré bien moins optimiste que son collègue. "Nous ne sommes pas proches du tout d'un accord", a-t-il dit sur NBC, estimant que les négociations devraient se poursuivre "l'année prochaine". "Je n'aiderai pas l'Ukraine, Taïwan ou Israël tant que nous ne sécuriserons pas notre frontière", a-t-il martelé.

