EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Zelensky vante "l'efficacité des systèmes de défense aérienne" livrés à Kiev

Dans son allocution quotidienne sur X (ex-Twitter), le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a rappelé les efforts constants de Kiev pour s'armer. "L'objectif est de renforcer au maximum l'Ukraine et de renforcer notre défense chaque mois", a-t-il expliqué. "Cette semaine a prouvé l'efficacité des systèmes de défense aérienne fournis par les partenaires. (...) Il y aura plus de systèmes et plus de protection."