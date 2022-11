EN DIRECT - Le navire Ocean Viking accoste à Toulon avec 230 migrants à bord, une première en France

Après de longs jours d'errance en mer, l'Ocean Viking accoste ce vendredi matin dans le port militaire de Toulon. Le navire humanitaire, refoulé des côtes italiennes, a finalement reçu l'aval des autorités françaises pour débarquer avec ses 230 migrants secourus en Méditerranée, notamment pour des raisons sanitaires.

Une décision "à titre exceptionnelle" qui constitue une première en France, et qui a immédiatement suscité les critiques de l'opposition de droite et d'extrême droite. Des critiques balayées jeudi soir par Gérald Darmanin, sur TF1. "Qu’aurait voulu Mme Le Pen ? Qu’on laisse mourir des enfants à bord de ce bateau, à quelques mètres de notre port ?", a riposté le ministre de l'Intérieur sur notre antenne, invoquant "un devoir d'humanité" et dénonçant la position de l'Italie.