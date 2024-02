EN DIRECT - Le roi Charles III atteint d'un cancer : Harry va rentrer au Royaume-Uni

Le roi Charles III est atteint d'"une forme de cancer", indique ce lundi soir la famille royale. Le souverain britannique va suivre "un programme de traitements réguliers" pour combattre la maladie, indique Buckingham Palace. Il "continuera à s'occuper des affaires de l'État" malgré ses soins.

Un court communiqué pour annoncer le diagnostic. Charles III est atteint d'"une forme de cancer", indique la famille royale ce lundi soir dans un communiqué. Âgé de 75 ans, le souverain britannique s'était fait opérer il y a quelques jours lors d'une intervention bénigne de la prostate. C'est alors qu'"un autre sujet de préoccupation a été relevé" par les médecins. Des "tests ultérieurs" ont ensuite permis de découvrir cette maladie.

"PAS UN CANCER DE LA PROSTATE" Le type de cancer dont souffre le souverain britannique, âgé de 75 ans, n'a pas été précisé dans le communiqué de Buckingham. En revanche, le Palais assure qu'il ne s'agit pas d'un cancer de la prostate. "VRAIMENT DÉSOLÉE" Michelle O'Neill, la première ministre nord-irlandaise, a fait savoir sur X, qu'elle était "vraiment désolée d'apprendre la maladie du roi Charles" et lui souhaite "un bon traitement et un prompt rétablissement". UN AGENDA CHAMBOULÉ S'il a décidé de reporter ses activités publiques, le roi Charles, "tout au long de cette période", "continuera à s'occuper des affaires de l'État (...) comme d'habitude", indique le communiqué royal. "Il reste tout à fait positif quant à son traitement et espère pouvoir reprendre ses fonctions publiques dès que possible". POURQUOI RÉVÉLER SA MALADIE ? Charles III, qui avait fait part de transparence au moment d'évoquer sa maladie de la prostate, a dévoilé ce jour être atteint d'un cancer "afin d'éviter les spéculations et dans l'espoir que cela puisse aider à la compréhension du public pour tous ceux qui sont touchés par le cancer dans le monde entier", indique Buckingham. "PROMPT RÉTABLISSEMENT" Sur X, le Premier ministre, Rishi Sunak, "souhaite à Sa Majesté un prompt rétablissement". "Je ne doute pas qu'il retrouvera rapidement toutes ses forces et je sais que tout le pays lui adresse ses meilleurs vœux", le locataire du 10, Downing Street. HARRY RENTRE AU ROYAUME-UNI Selon la BBC, Harry a parlé avec son père au sujet du diagnostic et va quitter la Californie pour rentrer au Royaume-Uni dans les prochains jours. PRINCE WILLIAM Le prince William, héritier de la couronne britannique, va reprendre cette semaine ses activités officielles, suspendues en raison de l'opération subie par son épouse, ont annoncé lundi ses services, pendant que Kate poursuit sa convalescence. Après demain, William dirigera une cérémonie d'investiture au château de Windsor, puis en soirée, il assistera à un gala de charité à Londres au profit de la London Air Ambulance, a indiqué le palais de Kensington, cité par l'agence de presse PA. "TRÈS OPTIMISTE" Selon le palais de Buckingham, le roi "reste très optimiste quant à son traitement et se réjouit à l'idée de reprendre ses fonctions publiques dès que possible", au moment où la princesse Kate, épouse de l'héritier du trône William, est elle aussi en convalescence après une opération. LE ROI ATTEINT D'UN CANCER Charles III est atteint d'une "forme de cancer", selon le communiqué de Buckingham, qui a été découvert pendant son opération de la prostate il y a une dizaine de jours. Le souverain a commencé un traitement, sans prévoir de cesser l'intégralité de ses activités.

Charles III "reste entièrement positif"

"Sa Majesté a entamé aujourd'hui un programme de traitements réguliers, au cours duquel les médecins lui ont conseillé de reporter ses activités publiques, indique le communiqué de Buckingham Palace. Tout au long de cette période, Sa Majesté continuera à s'occuper des affaires de l'État et des documents officiels comme à l'accoutumée." Le type précis de cancer auquel est confronté Charles III n'a pas été révélé.

Quelques heures après l'intervention chirurgicale du roi, la reine Camilla avait assuré que son époux "allait bien". "Il s'en sort, il fait de son mieux", avait-elle encore déclaré au sujet de l'état de santé de Charles, mercredi, lors d'une visite d'un centre de soutien dédié aux malades du cancer. "Le Roi est reconnaissant à son équipe médicale pour son intervention rapide, qui a été rendue possible grâce à la procédure hospitalière qu'il a suivie récemment, ajoute le texte de la famille royale. Il reste entièrement positif quant à son traitement et se réjouit de pouvoir reprendre ses fonctions publiques dès que possible."

À l'image de son opération pour un problème bénin de la prostate sur laquelle il avait fait preuve de transparence, Charles III a "choisi de partager son diagnostic afin d'éviter les spéculations, et dans l'espoir d'aider le public à comprendre tous ceux qui sont touchés par le cancer dans le monde entier", est-il encore précisé. Cette annonce intervient au moment où la princesse Kate est elle aussi en convalescence après une opération, durant le mois de janvier.