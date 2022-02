EN DIRECT - Les Français se trouvant en Ukraine "doivent quitter sans délai" le pays, demande le Quai d'Orsay

LE MONDE FACE À "UN MOMENT DE PÉRIL", SELON LE CHEF DE L'ONU





Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, estime ce mercredi que le monde faisait face "à un moment de péril", dénonçant à nouveau les "violations" commises par Moscou à l'égard de Kiev, à l'ouverture d'une réunion de l'Assemblée générale des Nations unies.





"La décision de la Russie de reconnaître la soi-disant indépendance des régions de Donetsk et de Lougansk – et la suite – sont des violations de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Ukraine et sont incompatibles avec les principes de la Charte des Nations unies", martèle-t-il.