EN DIRECT - Retrait du Mali : les dernières bases fermées "d'ici 4 à 6 mois"

Depuis 2013, la France est militairement présente au Mali dans le but d'enrayer la progression des groupes islamistes radicaux menaçant Bamako, et a mis en place l'opération antijihadiste régionale, Barkhane, déployant des milliers de soldats pour lutter contre les franchises locales d'Al-Qaïda et du groupe État islamique. Mais malgré des victoires tactiques, le terrain n'a jamais été véritablement repris par l'État malien et ses forces armées.

Le gouvernement malien a d'ailleurs été renversé lors d'un double coup d'État en 2020 et en 2021, aboutissant à l'arrivée au pouvoir d'une junte qui refuse d'organiser des élections avant plusieurs années et qui surfe sur un sentiment antifrançais croissant dans la région. Les autorités maliennes fustigent la présence militaire occidentale sur leur sol et feraient ainsi désormais appel, selon les Européens, aux mercenaires russes de la société Wagner.