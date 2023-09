EN DIRECT - Pape François à Marseille : suivez sa visite historique

Le pape a prévenu qu'il ne venait pas en visite d'Etat en France mais à Marseille, pour deux journées consacrées à la Méditerranée et au défi migratoire. Ce voyage a lieu quelques jours après l'arrivée de millier d'exilés sur l'île italienne de Lampadusa et dans un contexte d'hostilité croissante envers les demandeurs d'asile. Le pape a qualifié de "plus grand cimetière au monde" la route empruntée depuis l'Afrique du Nord pour l'Europe par les migrants, où plus de 28 000 personnes ayant tenté la traversée de la Méditerranée sont portées disparues depuis 2014, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Ce 44e voyage à l'étranger de François sera le premier d'un pape en France depuis la visite de Benoît XVI en 2008. Seule exception : François s'était rendu à Strasbourg en 2014, mais uniquement au Parlement européen.