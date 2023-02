EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron appelle à la "victoire et à la paix" après un an de guerre

LONDRES APPELLE LE G7 À DONNER "UN AVANTAGE DECISIF" À L'UKRAINE





Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a appelé ses alliés du G7, qui doivent se réunir en visioconférence vendredi à l'occasion du premier anniversaire de l'invasion russe, à fournir plus rapidement de l'artillerie à l'armée ukrainienne et à lui apporter des armes de plus longue portée.





"Pour que l'Ukraine gagne cette guerre - et pour que ce jour arrive plus vite - elle doit obtenir un avantage décisif sur le champ de bataille. (...) Au lieu d'adopter une approche progressive, notre priorité doit être d'agir plus vite en matière d'artillerie, de blindage et de défense aérienne", doit déclarer lors de cette réunion le dirigeant conservateur, selon ses services.