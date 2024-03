EN DIRECT - Quel soutien français à l'Ukraine ? Les députés en débattent ce mardi

"Nous nous abstiendrons", confirme Laure Lavalette sur TF1, ce mardi matin. "À l'intérieur de ce texte, il y a des dispositions qui ne nous conviennent pas", rappelle la députée RN, parlant de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et à l'OTAN. "Soutien à l’Ukraine oui, la guerre à la Russie non", martèle-t-elle. "C’est justement parce qu’on aspire à gouverner la France qu’on ne peut pas faire n’importe quoi. On ne peut pas être un Machiavel des bacs à sable, on ne peut pas être un va-t’en-guerre", a-t-elle ajouté en taclant Emmanuel Macron.