EN DIRECT - Mort de Navalny : "terrible tragédie", "farouche défenseur de la démocratie en Russie", les hommages pleuvent

L'opposant au Kremlin et ancien champion du monde d'échecs Garry Kasparov a jugé que Vladimir Poutine avait "assassiné lentement et publiquement" Alexeï Navalny, décédé dans la prison de l'Arctique russe où il purgeait une peine de 19 ans. "Poutine a échoué à tuer Navalny rapidement et secrètement en le faisant empoisonner et maintenant il l'a assassiné lentement et publiquement en prison", a déclaré Garry Kasparov sur le réseau social X. "Navalny a été tué pour avoir dévoilé Poutine et sa mafia comme les escrocs et les voleurs qu'ils sont".