EN DIRECT - Décès de Mikhaïl Gorbatchev : le président russe Vladimir Poutine exprime ses "profondes condoléances"

HOMMAGE DE BOJO





Sur Twitter, le Premier ministre démissionnaire britannique Boris Johnson a salué la mémoire de Mikhaïl Gorbatchev, dont il a "toujours admiré le courage et l'intégrité". Il n'a pas non plus hésité à comparer l'ancien dirigeant au président russe actuel. "À l'heure de l'agression de Poutine en Ukraine, son engagement inlassable en faveur de l'ouverture de la société soviétique reste un exemple pour nous tous", écrit-il.