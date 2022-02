EN DIRECT - Poutine a "près de 100%" des forces nécessaires à une invasion de l'Ukraine, selon Washington

"UN DISCOURS TRÈS DUR ET BRUTAL" DE V. POUTINE





"Il ne faut pas envisager une sorte de guerre européenne généralisée", rassure, sur France Inter, le Secrétaire d'État chargé des Affaires européennes Clément Beaune, qui déplore "un discours très dur et brutal" de Vladimir Poutine "à l'égard de l'Occident". Pour l'instant, "ce qui nous occupe, c'est d'envoyer un signal de fermeté et d'être uni avec nos partenaires les plus proches."





Face à la Russie, "les sanctions ont été prises en moins de 24 heures et elles sont puissantes", déclare Clément Beaune. Concrètement, dès ce soir, "les oligarques russes seront sous des sanctions individuelles. Les banques russes, elles, ne pourront plus se financer sur les marchés européens", détaille-t-il. "Soyons conscients de nos forces et de notre puissance : nous pouvons imposer nos intérêts."