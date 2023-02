EN DIRECT - Séisme en Turquie et en Syrie : le bilan dépasse 22.300 morts

"LE SCÉNARIO DU PIRE"





Peut-on encore sauver des survivants, cinq jours après la catastrophe ? "En théorie oui, dans la pratique il faut espérer", explique sur LCI Patrick Coulombel, architecte de l'urgence. "Des personnes ont survécu pendant quinze jours, cela est déjà arrivé, lorsqu'ils avaient accès à de l'eau, de la nourriture, et n'avaient pas trop froid", poursuit-il. "Dans une bonne semaine, il n'y aura plus personne", plus de survivants, a-t-il jugé. En revanche, "s'il y a de l'eau et que les gens ne sont pas blessés", les chances de survie remontent.





Mais en Turquie et en Syrie, les habitants ont été surpris dans leur sommeil, ils étaient donc peu vêtus, alors que le temps est glacial. "C'est le scénario du pire, À ces températures-là, il ne faut pas rêver. Les conditions climatiques ne sont pas bonnes, on manque d'images satellites des destructions", mais aussi "d'informations", à cause de "la couverture nuageuse qui ne permet pas le passage de satellites, d'imagerie de bonne qualité", mais aussi des "infrastructures cassées", déplore l'expert.