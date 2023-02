EN DIRECT - Séisme en Turquie et en Syrie : la France propose "une aide d'urgence"

Les secouristes sont à l'œuvre pour tenter d'extraire les victimes coincées sous les décombres. Un séisme de magnitude 7,8 a frappé le sud de la Turquie et la Syrie voisine, ce lundi 6 février, faisant plus de 500 morts dans les deux pays et de très importants dégâts, selon de premiers bilans. Au moins 284 personnes ont été tuées en Turquie dans sept différentes provinces, d'après l'agence gouvernementale de gestion des catastrophes (Afad), et au moins 237 autres ont perdu la vie en Syrie et plus de 600 ont été blessées selon les médias d'État syriens. Plus de 600 personnes ont été blessées dans les deux pays, ont indiqué les mêmes sources.

Selon l'institut sismologique américain USGS, le tremblement de terre a eu lieu à 4 h 17 locales (2 h 17 à Paris), à une profondeur d'environ 17,9 kilomètres. L'épicentre se situe dans le district de Pazarcik, dans la province de Kahramanmaras (sud-est), à 60 km environ à vol d'oiseau de la frontière syrienne. Ce séisme est le plus important en Turquie depuis le tremblement de terre du 17 août 1999, qui avait causé la mort de 17.000 personnes, dont un millier à Istanbul.