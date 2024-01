EN DIRECT - Séismes au Japon : de "nombreuses victimes" et d'importants dégâts à déplorer, l'alerte tsunami levée

"Les vagues du tsunami pourraient être plus importantes que prévu et devraient frapper à plusieurs reprises", prévient la préfecture d'Ishikawa, dans laquelle est situé l'épicentre du séisme qui a frappé le Japon." Continuez à évacuer vers des terrains encore plus élevés dans la mesure du possible et ne quittez pas la zone de sécurité jusqu'à ce que l'avertissement soit levé", ajoutent les autorités.