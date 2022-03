EN DIRECT - Les Russes et les Ukrainiens sont "un seul peuple", assure Vladimir Poutine

AU MOINS 7 ÉCOLES TOUCHÉES PAR LES BOMBARDEMENTS





L'Unesco a condamné "fermement" ce jeudi les attaques russes contre des infrastructures éducatives en Ukraine, se disant "extrêmement préoccupée" par les dommages infligés aux villes de Kharkiv et Tchernihiv.





L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture a pu vérifier par des données satellites que sept établissements, six écoles et une université avaient été impactées par le conflit, selon l'un de ses porte-paroles. Et de citer l'université nationale Karazin de Kharkiv, bombardée mercredi par l'armée russe.





D'après le porte-parole, le chiffre de sept établissements n'est toutefois "pas définitif" car "il est à craindre que d'autres soient également touchés".