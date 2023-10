EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : la France enverra samedi 54 tonnes d'aide humanitaire à Gaza

Les dirigeants européens, réunis en sommet à Bruxelles, ont exprimé jeudi leur "inquiétude" concernant la dégradation de la situation humanitaire à Gaza, et appelé à la mise en place de "couloirs humanitaires" et de "pauses" pour répondre aux besoins humanitaires.





"Le Conseil européen exprime sa plus vive inquiétude concernant la dégradation de la situation humanitaire à Gaza et réclame un accès humanitaire continu, rapide, sécurisé et non entravé (...) pour aider ceux qui en ont besoin par tous les moyens nécessaires, y compris des couloirs humanitaires et des pauses pour les besoins humanitaires", indique le texte, sans détailler la signification exacte de ces "pauses".





Dans une déclaration en 19 points, adoptée à l'issue de cinq heures de discussions, les Vingt-Sept soulignent par ailleurs que l'UE est favorable à l'organisation d'une "conférence internationale de paix" qui aurait lieu "prochainement".