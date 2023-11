EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : 17 otages relâchés samedi soir par le Hamas, 39 Palestiniens libérés par Israël

Un deuxième groupe d'otages, 13 Israéliens et 4 Thaïlandais, a été libéré par le Hamas, samedi soir, et est arrivé dans l'État hébreu. L'Autorité pénitentiaire israélienne a ensuite annoncé avoir libéré 39 prisonniers palestiniens. Suivez les dernières informations.

Un deuxième groupe d'otages retenus dans la bande de Gaza par le Hamas, a été libéré samedi 25 novembre au soir. Ils sont ensuite arrivés en Israël, a annoncé l'armée de l'État hébreu. Selon les autorités égyptiennes et israéliennes, il s'agit de 13 otages israéliens et quatre Thaïlandais. Leur libération, retardée une partie de la journée, a fini par être débloquée dans le cadre de l'accord de trêve entre Israël et le Hamas. L'Autorité pénitentiaire israélienne a ensuite annoncé avoir libéré 39 prisonniers palestiniens.

Une trêve humanitaire de quatre jours, renouvelable, est entrée en vigueur vendredi matin après un accord entre Israël et le Hamas conclu sous l'égide du Qatar, et tenait encore samedi. L'accord prévoit la libération de 50 otages retenus dans la bande de Gaza en échange de 150 Palestiniens détenus dans des prisons israéliennes, ainsi que l'entrée quotidienne d'aide à Gaza.

La guerre entre Israël et le Hamas, entrée samedi dans son 50e jour, a été déclenchée par l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre sur le sol israélien depuis la bande de Gaza, où il a pris le pouvoir en 2007.

Selon Israël, 1200 personnes, en grande majorité des civils, ont été tuées lors de cette attaque au cours de laquelle environ 240 personnes ont été enlevées et emmenées dans la bande de Gaza.

En représailles, Israël a juré d'"anéantir" le Hamas et a bombardé sans relâche la bande de Gaza jusqu'à la trêve. Et l'armée israélienne y a lancé une opération terrestre le 27 octobre. Son offensive a fait près de 15.000 morts dans la bande de Gaza dont 6.150 enfants et jeunes de moins de 18 ans, selon le gouvernement du Hamas.