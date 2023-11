EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : une nouvelle libération d'otages espérée ce lundi

Un troisième groupe d'otages, composé de 17 personnes, a été relâché dimanche par le Hamas, en échange de prisonniers palestiniens. La libération qu'un quatrième groupe d'otages est espéré pour ce lundi. Suivez les dernières informations.

17 otages, dont 14 Israéliens, retenus dans la bande de Gaza depuis sept semaines, ont été libérés dimanche 26 novembre, au troisième jour de trêve dans la guerre entre le Hamas et Israël, qui a libéré en échange 39 prisonniers palestiniens.

Parmi les otages libérés dimanche figure une fillette de 4 ans possédant la nationalité américaine, prénommée Abigail, s'est félicité le président américain Joe Biden. Un Russo-Israélien, qui ne fait pas partie de l'accord d'échange et dont la libération a été négociée directement par Moscou, a aussi été relâché selon le Hamas "en réponse" au "soutien à la cause palestinienne" du président russe Vladimir Poutine. Trois otages thaïlandais, eux aussi extérieurs à l'accord d'échange, ont également été libérés.

Ces libérations, annoncées par l'armée israélienne, portent à 58 le nombre total d'otages retenus à Gaza relâchés depuis vendredi, dont 18, en grande majorité des Thaïlandais, non concernés par l'accord.

Au total, 117 prisonniers palestiniens détenus dans des prisons israéliennes ont été libérés en parallèle, dont 39 dimanche soir, selon un ratio d'un otage pour trois prisonniers déterminé par l'accord.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, s'est rendu dimanche auprès des troupes dans la bande de Gaza, et a affirmé que l'offensive israélienne s'y poursuivrait "jusqu'à la victoire".

Également dimanche, de longs convois d'aide internationale ont continué à entrer depuis l'Égypte dans la bande de Gaza assiégée et dévastée, en vertu de l'accord de trêve obtenu grâce à la médiation américaine, qatarie et égyptienne et entré en vigueur au 49e jour de la guerre.