EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : la trêve reconduite jusqu'à jeudi matin, selon le Qatar et les États-Unis

11 otages supplémentaires, dont 3 enfants français, ont été libérés lundi soir par le Hamas. La trêve qui devait s'achever mardi matin a été prolongée jusqu'à jeudi matin, selon le Hamas et le Qatar, ce que confirment les États-Unis. Suivez les dernières informations.

La guerre entre Israël et le Hamas entre, ce mardi 28 novembre, dans son 53e jour. Lundi, 11 otages supplémentaires ont été libérés par le Hamas - dont 3 enfants français, six Argentins et deux Allemands - et sont arrivés dans la soirée soir en Israël, a annoncé l'armée. Une libération saluée par Emmanuel Macron sur le réseau social X.

Le Qatar a annoncé lundi, au dernier jour d'une trêve dans les combats à Gaza, que celle-ci allait être prolongée de deux jours. Le Hamas a ensuite confirmé que la trêve serait étendue jusqu'à jeudi 7h00 du matin (6h00 à Paris), "avec les mêmes conditions que la trêve précédente".

L'accord initial prévoyait également la libération de 50 otages retenus dans la bande de Gaza en échange de 150 Palestiniens détenus dans des prisons israéliennes au cours des quatre jours de trêve, ainsi que l'entrée quotidienne d'aide à Gaza. Le Hamas a annoncé "travailler à une nouvelle liste d'otages" à libérer dans le cadre de l'extension de la trêve.

Selon Israël, 1200 personnes, en majorité des civils, ont été tuées lors de cette attaque au cours de laquelle environ 240 personnes ont été enlevées et emmenées dans la bande de Gaza.

Près de 15.000 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza, parmi lesquelles 6150 âgées de moins de 18 ans, selon le gouvernement du Hamas. La Défense civile de Gaza estime que plus de 7000 personnes sont portées disparues.