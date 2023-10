EN DIRECT - Guerre en Israël : le bilan à Gaza monte à 1200 morts, Netanyahu jure de "détruire" le Hamas

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est en contact avec le Hamas et les autorités israéliennes pour œuvrer à la libération des otages enelvés en Israël par le mouvement islamistes ce week-end, selon un communiqué diffusé jeudi.





Le CICR implore aussi "les deux parties de réduire les souffrances des civils." "En tant qu'intermédiaire neutre, nous sommes prêts à effectuer des visites humanitaires ; faciliter la communication entre les otages et les membres de leur famille ; et pour faciliter toute éventuelle libération", a souligné dans ce texte Fabrizio Carboni, le directeur régional du CICR pour la région Proche et Moyen-Orient.





Des dizaines d'Israéliens et d'étrangers, soldats, civils, enfants et femmes, seraient aux mains du Hamas dans la bande de Gaza depuis son offensive en Israël. Les autorités israéliennes recensent 150 otages, alors que des centaines de personnes sont encore portées disparues et des corps toujours en cours d'identification.





La prise d'otages est interdite par le droit international humanitaire et toute personne détenue doit être immédiatement libérée, a aussi rappelé Fabrizio Carboni.