EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : le président américain Joe Biden attendu dans l'État hébreu mercredi

Après son entretien avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyhau, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a également annoncé que les États-Unis avaient obtenu des garanties de la part d'Israël concernant l'acheminement de l'aide humanitaire étrangère dans la bande de Gaza. "À notre demande, les États-Unis et Israël ont accepté d'élaborer un plan qui permettra à l'aide humanitaire des pays donateurs et des organisations multilatérales d'atteindre les civils de Gaza", a-t-il expliqué.





L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti de son côté lundi d'une "catastrophe" humanitaire imminente. "Il reste 24 heures d'eau, d'électricité et de carburant" à Gaza et si de l'aide n'y entre pas, les médecins n'auront plus qu'à "préparer les certificats de décès", a déclaré à l'AFP Ahmed Al-Mandhari, directeur de l'OMS pour la Méditerranée orientale basé au Caire.





Lundi soir, le Conseil de sécurité de l'ONU a rejeté une résolution proposée par la Russie pour un "cessez-le-feu humanitaire". Approuvée par cinq États membres du Conseil - dont la Russie et la Chine -, elle a été rejetée par quatre autres (États-Unis, Royaume-Uni, France et Japon) et six se sont abstenus, parmi lesquels le Brésil. Les 15 Etats membres du Conseil devraient se prononcer sur une seconde résolution présentée par le Brésil, mardi à minuit heure de Paris.