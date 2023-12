EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : Tel-Aviv intensifie son offensive à Gaza, qu'il veut "démilitariser" et "déradicaliser"

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a estimé que la paix ne sera obtenue que si Gaza est "démilitarisée" et "déradicalisée". Il a également annoncé une intensification des combats contre le Hamas dans le territoire palestinien. Suivez les dernières informations en direct.

Les violences qui font aussi rage hors des frontières d'Israël et de Gaza font planer le spectre d'un élargissement du conflit, avec notamment des échanges de tirs quasi-quotidiens et parfois meurtriers entre le Hezbollah et l'armée israélienne à la frontière entre le Liban et Israël et les attaques des rebelles Houthis du Yémen contre des navires en mer Rouge et en mer d'Arabie.

AUCUN RÉPIT EN VUE Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a estimé que la paix ne sera obtenue que si Gaza est "démilitarisée" et "déradicalisée", après avoir annoncé une intensification des combats contre le Hamas dans le territoire palestinien.

Malgré les appels internationaux à faire taire les armes, aucun répit n'est en vue, après plus de deux mois de guerre contre le mouvement islamiste palestinien, qui avait déclenché une attaque sans précédent sur le sol israélien le 7 octobre. "Nous n'arrêtons pas, (...) nous intensifions les combats dans les jours à venir. Ca sera une longue guerre", a martelé lundi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, après s'être rendu à Gaza.

L'Iran a accusé Israël d'avoir tué par des tirs de missiles contre sa maison près de Damas, le général de brigade, Razi Moussavi, "responsable logistique (en Syrie) de l'axe de la résistance" face à Israël. Cet "axe" regroupe notamment l'Iran, le Hezbollah, le Hamas et les Houthis. Interrogée sur cette frappe, l'armée israélienne s'est refusée à tout commentaire. Mais le président iranien Ebrahim Raïssi a prévenu qu'Israël "paiera certainement pour ce crime".

