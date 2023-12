EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : six morts dans un raid israélien en Cisjordanie

Le chef d'état-major Herzi Halevi a prévenu mardi que la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza "durera encore de nombreux mois". Paris s'est dite "gravement préoccupée par l'annonce des autorités israéliennes d'une intensification et d'une prolongation des combats à Gaza". Suivez les dernières informations en direct.

LE POINT SUR LA SITUATION Voici les informations marquantes des dernières 24 heures :

- Six morts dans un camp palestinien. Une opération israélienne dans un camp palestinien du nord des territoires occupés de Cisjordanie a fait six morts et de nombreux blessés, a annoncé ce mercredi le ministère palestinien de la Santé. "Six martyrs tués par l'occupation (nom donné à Israël par des responsables palestiniens, ndlr) et des blessés graves ont été transportés à l'hôpital gouvernemental Thabet Thabet de Tulkarem", a indiqué le ministère.

- Les télécommunications coupées. La compagnie palestinienne des télécommunications, Paltel, a annoncé mardi une nouvelle coupure des télécommunications dans la bande de Gaza, la quatrième depuis le début de la guerre. "Nous regrettons d'annoncer une interruption totale des services de télécommunications fixes et d'internet [...] dans la bande de Gaza en raison de la poursuite de l'agression", a indiqué la compagnie, ajoutant que ses équipes techniques "travaillent pour rétablir les services malgré la dangerosité des conditions sur le terrain."

- Vers une guerre encore longue... Le chef d'état-major de l'armée israélienne, Herzi Halevi, a affirmé que la guerre dans la bande de Gaza "durera encore de nombreux mois". "Les objectifs de cette guerre ne sont pas faciles à atteindre. La guerre durera encore de nombreux mois", a assuré le chef d'état-major lors d'une conférence de presse.

- ...et "différente" ? Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche Jake Sullivan et le ministre israélien des Affaires stratégiques Ron Dermer ont discuté du passage d'Israël à "une différente phase" de sa guerre contre le Hamas à Gaza, selon un responsable américain. Tous deux ont discuté de "la transition vers une nouvelle phase de la guerre pour se concentrer sur des cibles importantes du Hamas", selon lui.

Le ministère de la Santé du mouvement islamiste palestinien fait état de 20.915 morts depuis le début de la guerre, le 7 octobre. Ce bilan comprend 241 personnes tuées lors des 24 dernières heures, a précisé le ministère, qui a également fait état de plus de 54.918 blessés.

Selon l'agence officielle palestinienne Wafa, ces six personnes ont été tuées par des frappes aériennes israéliennes sur le camp de Nour Shams situé à proximité de la ville de Tulkarem, où des militaires israéliens étaient par ailleurs déployés. Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne n'a pas commenté dans l'immédiat ces informations.

Le chef d'état-major de l'armée israélienne, Herzi Halevi, a affirmé mardi que la guerre d'Israël contre le Hamas palestinien dans la bande de Gaza "durera encore de nombreux mois". "Les objectifs de cette guerre ne sont pas faciles à atteindre. La guerre durera encore de nombreux mois", a assuré le chef d'Etat major lors d'une conférence de presse, après avoir rencontré des soldats dans la bande de Gaza.

Un peu plus tard mardi, la France s'est dite "gravement préoccupée par l'annonce des autorités israéliennes d'une intensification et d'une prolongation des combats à Gaza". Paris "réitère avec force son appel à une trêve immédiate conduisant à un cessez-le-feu", a ajouté le Quai d'Orsay, déplorant "les bombardements systématiques (qui) ont encore fait de très nombreuses victimes civiles ces derniers jours" et appelant Israël à "prendre des mesures concrètes pour protéger la vie de la population civile à Gaza".

Saluant une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies adoptée vendredi, la France a également appelé Israël à "faciliter l'acheminement de l'aide dans l'ensemble de la bande de Gaza et à prendre des mesures urgentes pour garantir un accès humanitaire complet, sûr et sans entraves". "Le recours à l'ensemble des voies d'accès et de circulation doit être facilité, y compris à travers la mise en service intégrale et urgente du point de passage de Kerem Shalom", entre Israël et la bande de Gaza, a précisé le ministère.

La résolution du Conseil de sécurité exige l'acheminement "à grande échelle" de l'aide humanitaire à Gaza, mais pas un cessez-le-feu, dont ne veulent pas les États-Unis, principal soutien d'Israël.