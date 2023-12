EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : l'OMS s'inquiète des risques de famine et de maladies dans la bande de Gaza

Voici les informations marquantes des dernières 24 heures :





Plus de 200 morts à Gaza en 24 heures. 201 Palestiniens ont été tués depuis samedi dans les bombardements incessants et les opérations au sol israéliens dans la bande de Gaza, a indiqué le Hamas, après qu'une résolution de l'ONU sur l'aide humanitaire s'est gardée d'appeler à un cessez-le-feu. Près de trois mois après le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien, ce dernier a annoncé la découverte de corps de dizaines de Palestiniens tués, dont certains "exécutés" selon lui lors d'une opération terrestre israélienne à Jabaliya dans le nord de la bande de Gaza.





Quatre drones d'attaque abattus en mer Rouge. Un destroyer américain patrouillant en mer Rouge a abattu samedi quatre drones d'attaque provenant du Yémen qui le visaient, a annoncé le Commandement militaire central des Etats-Unis (Centcom).





Menace de famine. La bande de Gaza continue de s'enfoncer dimanche dans une catastrophe humanitaire, après plus de deux mois d'une guerre. La plupart des hôpitaux y sont hors service et 1,9 millions de personnes ont dû fuir leur domicile, soit 85% de la population, selon l'ONU. Dans les six prochaines semaines, l'ensemble des 2,4 millions d'habitants de ce petit territoire de 362 km2 risque de subir un niveau élevé d'insécurité alimentaire, pouvant aller jusqu'à la famine, selon les Nations unies.





Entretien entre Biden et Netanyahu. Le président américain a appelé samedi le Premier ministre israélien à "protéger" les civils dans la bande de Gaza, a déclaré dans un communiqué la Maison Blanche. Cette conversation a eu lieu au lendemain de l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies d'une résolution qui "exige de toutes les parties qu'elles autorisent et facilitent l'acheminement immédiat, sûr et sans entrave d'une aide humanitaire à grande échelle" dans la bande de Gaza, sans toutefois appeler à un cessez-le-feu entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas.