EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : Washington approuve une nouvelle vente "d'urgence" d'obus à l'État hébreu

Le gouvernement américain a annoncé vendredi soir avoir approuvé "d'urgence", sans passer par le Congrès, la vente à Israël de munitions d'artillerie pour un montant de 147,5 millions de dollars. Suivez les dernières informations en direct.

TIRS SUR UN CONVOI HUMANITAIRE Le chef des opérations de secours des Nations unies, Martin Griffiths, a publié vendredi une déclaration condamnant les tirs contre un convoi d'aide de l'ONU la veille à Gaza. "Le convoi était clairement identifié et ses mouvements étaient coordonnés avec les deux parties. Les attaques contre les travailleurs humanitaires sont illégales", s'est-il insurgé.

L'armée israélienne a déclaré à CNN qu'elle enquêtait sur l'incident. "Nous ne tirons jamais intentionnellement sur une organisation humanitaire", a déclaré le porte-parole de l'armée israélienne, Doron Spielman. "S'il s'agit d'une erreur et si cela est vérifié, nous le dirons", a-t-il ajouté.

Pour rappel, l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) à Gaza a déclaré que l'un de ses convois avait été la cible de tirs de soldats israéliens. LE POINT SUR LA SITUATION Une vente américaine à Israël. Le gouvernement américain a annoncé vendredi avoir approuvé "d'urgence", sans passer par le Congrès, la vente à Israël de munitions d'artillerie pour un montant de 147,5 millions de dollars. Il s'agit d'obus de 155 mm et de matériels militaires divers prélevés dans les stocks de l'armée des Etats-Unis, selon un communiqué de la US Defense Security Cooperation Agency. Le secrétaire d'Etat Antony Blinken a conclu "à l'existence d'une urgence nécessitant cette vente immédiate au gouvernement israélien", a justifié le communiqué.

Palestiniens tués en Cisjordanie. Deux Palestiniens ont été tués ce vendredi par des tirs israéliens en Cisjordanie occupée, l'un après avoir été suspecté de mener une attaque à la voiture-bélier, et l'autre pour avoir tenté de lancer une bombe sur un poste militaire, selon l'armée israélienne.

L'OMS inquiète. Le chef de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) s'est dit "très préoccupé" par la menace croissante posée par les maladies infectieuses dans la bande de Gaza. "Alors que les gens continuent d'être massivement déplacés dans le sud de Gaza, avec certaines familles contraintes de déménager à plusieurs reprises et beaucoup s'abritant dans des établissements de santé surpeuplés, mes collègues de l'OMS et moi restons très préoccupés par la menace croissante des maladies infectieuses", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Actes de génocide. Devant la Cour internationale de justice (CIJ) , l'Afrique du Sud accuse Israël de se livrer à des "actes de génocide contre le peuple palestinien à Gaza", a annoncé vendredi la juridiction, organe judiciaire principal des Nations unies. Dans sa requête, l'Afrique du Sud affirme que les "actes et omissions d'Israël revêtent un caractère génocidaire, car ils s'accompagnent de l'intention spécifique requise (…) de détruire les Palestiniens de Gaza en tant que partie du groupe national, racial et ethnique plus large des Palestiniens".

Des frappes en Syrie. L'armée israélienne a indiqué samedi mener des frappes en Syrie, après que deux roquettes tirées depuis ce pays se sont abîmées dans le territoire sous son contrôle. "Après les sirènes qui ont retenti il y a peu de temps dans le nord d'Israël, deux tirs en provenance de Syrie sont tombés dans un terrain vague. L'armée frappe actuellement les sources de ces tirs", a-t-elle indiqué dans un bref message. Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne a confirmé que les projectiles tirés étaient des roquettes.

"De la mi-octobre à la mi-décembre, les personnes vivant dans des abris ont continué à tomber malades", a-t-il ajouté. Le Dr Tedros a précisé que près de 180.000 personnes souffraient d'infections des voies respiratoires supérieures, tandis que 136.400 cas de diarrhée ont été enregistrés, dont la moitié chez les enfants de moins de cinq ans. Le chef de l'agence de santé des Nations unies a ajouté qu'il y avait eu 55.400 cas de poux et de gale, 5.330 cas de varicelle, ou encore 42.700 cas d'éruptions cutanées dont 4.722 d'impétigo.

"L'OMS et ses partenaires travaillent sans relâche pour aider les autorités sanitaires à accroître la surveillance et le contrôle des maladies en fournissant des médicaments et des kits de test, pour détecter et apporter des réponses rapides aux maladies infectieuses telles que l'hépatite, et en essayant d'améliorer l'accès à l'eau potable, à la nourriture, à l'hygiène", a-t-il ajouté.

