EN DIRECT - Moyen-Orient : frappes israéliennes sur Gaza, le Hamas discute cessez-le-feu en Égypte

"L'ennemi israélien a procédé à des frappes aériennes depuis le Golan syrien, visant des cibles dans la région sud", a indiqué jeudi soir la Syrie. Les autorités n'ont pas fait état de victimes. Suivez les dernières informations en direct.

Une frappe israélienne a visé jeudi les alentours de Damas, la capitale syrienne, ont annoncé le ministère syrien de la Défense et les médias d'État, dans un contexte marqué par le conflit entre Israël et le Hamas. "L'ennemi israélien a procédé à des frappes aériennes depuis le Golan syrien occupé, visant des cibles dans la région sud", a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué, sans faire état de victimes. "Notre défense aérienne intercepte des cibles hostiles dans les environs de Damas", avait écrit plus tôt l'agence officielle syrienne Sana. "Une attaque israélienne a visé les environs de la capitale Damas", avait complété la télévision d'État.

Israël commente rarement les frappes visant la Syrie mais il a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne permettrait pas à son ennemi juré, l'Iran, qui soutient le gouvernement du président Bachar al-Assad, d'étendre sa présence dans ce pays.

L'IRAN EXÉCUTE QUATRE PERSONNES POUR "COLLABORATION" AVEC ISRAËL L'Iran a exécuté vendredi quatre personnes reconnues coupables d'avoir collaboré avec Israël, l'ennemi juré de Téhéran, dans la province d'Azerbaïdjan occidental (nord-ouest), a annoncé l'agence de presse de l'Autorité judiciaire.

"Quatre membres d'un groupe de sabotage lié au régime sioniste (Israël) ont été pendus ce matin", a indiqué Mizan Online. Les personnes exécutées, Vafa Hanareh, Aram Omari et Rahman Parhazo, ainsi que Nasim Namazi, une femme, ont été jugées coupables de "guerre contre Dieu", "corruption sur terre" et "collaboration avec le régime sioniste".

Selon la même source, le groupe était également accusé d'avoir "mené des actions d'ampleur contre la sécurité du pays sous la direction du Mossad", l'agence d'espionnage israélienne. LA MARINE AMÉRICAINE ABAT UN DRONE DES HOUTHIS Autre front de ce conflit en expansion : le Yémen, d'où les rebelles Houthis, alliés de Téhéran, multiplient les tirs vers la mer Rouge pour freiner le trafic maritime international en "soutien" à Gaza.

La marine américaine a dit avoir abattu jeudi soir en mer Rouge un drone et un missile anti-navire tirés par les Houthis, indiquant qu'il s'agissait de la "22e tentative d'attaque" du genre par ces rebelles yéménites depuis la mi-octobre. FRAPPES ISRAÉLIENNES PRÈS DE DAMAS Tard jeudi soir, le ministère syrien de la Défense a évoqué des frappes israéliennes près de Damas et dans le sud du pays. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les frappes ont notamment visé les environs de l'aéroport de Damas et ce, 24 heures après la reprise des vols suspendus depuis une attaque israélienne fin novembre.

Israël a multiplié les frappes en Syrie ces dernières années, y ciblant les forces soutenues par l'Iran. Ce pays a menacé Israël "d'actions directes" après la mort lundi, dans un tir de missile en Syrie qu'il impute à Israël, de Razi Moussavi, un général des Gardiens de la Révolution. DÉLÉGATION DU HAMAS EN ÉGYPTE Une délégation du Hamas est attendue vendredi au Caire pour discuter d'un plan égyptien en trois étapes qui prévoit des trêves renouvelables, des libérations échelonnées d'otages et de prisonniers palestiniens et, à terme, un cessez-le-feu mettant fin aux hostilités.

Au Caire, la délégation du Hamas transmettra aux Égyptiens "la réponse des factions palestiniennes, qui comporte plusieurs observations, à leur plan", a affirmé à l'AFP un responsable du mouvement islamiste requérant l'anonymat. Ces observations portent notamment "sur les modalités des échanges prévus et le nombre des prisonniers palestiniens qui seront libérés, et sur l'obtention de garanties pour un retrait militaire israélien total de la bande de Gaza", a ajouté ce responsable.

"Nous sommes en contact (avec les médiateurs, ndlr) en ce moment même. Je ne peux pas fournir plus de détails. Nous travaillons à tous les ramener", a de son côté déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d'une rencontre jeudi à Tel-Aviv avec des familles d'otages. FRAPPES ISRAÉLIENNES SUR GAZA Dans la nuit de jeudi à vendredi, les forces israéliennes ont multiplié les frappes dans la bande de Gaza, notamment sur Rafah dans le sud, où des Palestiniens se sont précipités sur des tas de gravats à la recherche de survivants.

Au sud de Jérusalem, un Palestinien a par ailleurs blessé deux Israéliens dans une attaque au couteau avant d'être abattu, selon la police et les secouristes, le Hamas saluant une "opération héroïque" menée en "réponse" à la situation à Gaza. BIENVENUE Bonjour et bienvenue dans ce direct consacré à la guerre entre Israël et le Hamas. Retrouvez ici les dernières informations sur le conflit.

Selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme les frappes ont visé une position de la défense aérienne syrienne dans la région de Sweida, au sud, et les environs de l'aéroport international de Damas. L'attaque près de l'aéroport est intervenue 24 heures après la reprise des vols, suspendus depuis une attaque israélienne fin novembre quelques heures seulement après sa réouverture à la suite d'attaques similaires le mois précédent, a précisé l'ONG basée à Londres, qui dispose d'un important réseau de correspondants en Syrie.

Israël a lancé des centaines de frappes aériennes sur son voisin du nord depuis le début de la guerre civile en Syrie en 2011, ciblant principalement les forces soutenues par l'Iran, notamment les combattants du Ayatollah libanais, ainsi que les positions de l'armée syrienne.

Mais il a intensifié ses attaques depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le 7 octobre, alors que les tensions augmentent au Moyen-Orient.

Suivez les dernières infos dans le fil ci-dessus.