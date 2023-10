EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : l'État hébreu a frappé la Syrie samedi soir

Le bilan continue de s'alourdir côté français : 17 personnes sont décédées, et 15 sont portées disparues, selon le Quai d'Orsay.

Les Libanais et le puissant mouvement armé pro-iranien Hezbollah doivent "rester à l'écart du conflit" entre Israël et le Hamas, alors que la France juge "très préoccupante" la situation tendue à la frontière entre le Liban et Israël, a déclaré samedi la présidence française. En outre, l'Iran, acteur majeur dans la région, doit également "s'abstenir d'ajouter aux tensions" et "de soutien opérationnel" au Hamas, a souligné l'Élysée lors d'un briefing avec la presse.

Par ailleurs, trois nouveaux "vols spéciaux" sont programmés dimanche, après la rotation de quatre vols entre jeudi et samedi qui ont déjà permis de rapatrier 1200 Français, selon le Quai d'Orsay. La priorité sera donnée aux personnes vulnérables (mineurs isolés, femmes enceintes...), en situation de handicap ou présentant une urgence médicale.