EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : 1,1 million d’habitants du nord de Gaza appelés à évacuer vers le sud d’ici 24H

L'ONU a lancé jeudi un appel d'urgence aux dons à hauteur de 294 millions de dollars pour répondre aux "besoins urgents" d'habitants vulnérables de Cisjordanie et de la bande de Gaza où plus de 400.000 Palestiniens ont fui leur domicile ces derniers jours.





L'appel est destiné à apporter de l'aide à plus de 1,2 million d'habitants de Gaza et de Cisjordanie, a précisé le bureau des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA), soulignant que les organisations humanitaires n'avaient plus les ressources nécessaires pour "répondre de façon adéquate aux besoins des Palestiniens vulnérables".





"Pour assurer que les partenaires puissent répondre (aux besoins), il est critique que des fonds soient reçus dans les délais via cet appel", a insisté le bureau onusien, notant que le financement de l'aide pour Gaza et la Cisjordanie en 2023 avait été un "défi".