EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : Joe Biden attendu à Tel-Aviv, au cœur de la poudrière

Le président américain doit atterrir aux alentours de 10h ce matin à Tel Aviv pour une durée de quelques heures en Israël. Joe Biden restera dans le pays entre 10h et 15h avant de repartir pour les États-Unis. Durant toute sa visite, le chef de l'État restera à Tel Aviv et il rencontrera le président israélien Isaac Herzog et le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Joe Biden devrait également s'entretenir avec les représentants des familles des personnes kidnappées et tuées qui possèdent la nationalité israélienne.