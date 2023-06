EN DIRECT – Sous-marin disparu près du Titanic : les recherches n'ont "donné aucun résultat" pour le moment

"ON PERD PRESQUE TOUJOURS LA COMMUNICATION"





Le scénariste américain Mike Reiss, producteur de la célèbre série "Les Simpsons", est déjà parti trois fois avec OceanGate dont une fois en 2022 à bord du même submersible que celui qui a disparu. Une expérience totalement déroutante selon lui. "On perd presque toujours la communication et on se retrouve à la merci des éléments et ce genre de trucs", a-t-il raconté à la BBC.