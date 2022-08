EN DIRECT - Taïwan : la visite de Nancy Pelosi serait une "pure provocation", affirme la Russie

La situation peut-elle dégénérer à Taïwan ? La tension a encore monté d'un cran, mardi, entre la Chine et les Etats-Unis. En cause, la possible visite de l'Américaine Nancy Pelosi dans l'île revendiquée par Pékin. La présidente de la Chambre des Représentants des Etats-Unis, actuellement en tournée en Asie, entretient le flou sur ses intentions, tandis que les autorités chinoises multiplient les menaces.

Troisième personnage de l'Etat américain, Nancy Pelosi serait la plus haute responsable américaine à visiter Taïwan depuis son prédécesseur Newt Gingrich en 1997.