EN DIRECT - Tensions au Moyen-Orient : Israël ferme ses écoles, la Jordanie son espace aérien

L’armée israélienne a annoncé la mise en place de nouvelles règles après les menaces d'attaque iraniennes sur son sol. Toutes les activités seront interdites dans l'État hébreu ce dimanche et les rassemblements limités à 1000 personnes dans certaines zones. Suivez la situation en direct.

LE SURVOL DE LA JORDANIE INTERDIT La Jordanie a annoncé samedi avoir fermé temporairement son espace aérien face "à la montée des dangers" au Moyen-Orient. Dans un communiqué relayé par l'AFP, la Commission de régulation de l’aviation civile indique que cette règle est entrée en vigueur "à partir de 23h locales" samedi et jusqu'à nouvel ordre. Cette décision "sera réexaminée régulièrement en fonction des développements." ANALYSE Nicolas Rouger, correspondant de LCI en Israël, explique pourquoi la fermeture des écoles est "une surprise pour beaucoup de familles israéliennes". Israël ferme ses écoles pour raisons de sécurité Source : TF1 Info ISRAËL FERME SES ÉCOLES L'armée israélienne appelle la population à "la vigilance et la responsabilité". Tsahal a annoncé la mise en place de nouvelles restrictions pour au moins dimanche et lundi. Toutes les activités d'enseignement sont ainsi suspendues, tout comme l'accueil dans les centres aérés et les excursions. À l'approche de Pessah, la pâque juive, les rassemblements en plein air seront limités à 1000 personnes avec une jauge encore plus restreinte dans les régions frontalières du pays, où les plages seront fermées. Les activités professionnelles ne sont pas concernées TENSIONS AVEC L’IRAN Selon le président américain, l’Iran pourrait passer "bientôt à l’action". Alliée du Hamas palestinien, Téhéran menace de frapper Israël qu’elle accuse d’être responsable de l’attaque meurtrière menée contre le consulat iranien à Damas début avril. Israël s’est de son côté dit "prêt à réagir". Dans le même temps, l’Iran a annoncé avoir saisi un porte-conteneurs qu’elle dit "lié" à Israël dans le détroit d’Ormuz, passage stratégique.

"C’est une surprise", selon Nicolas Rouger, correspondant de LCI en Israël. L'armée israélienne a annoncé, samedi 13 avril, la fermeture des écoles pour raisons de sécurité après les menaces de l'Iran de répliquer à l'attaque meurtrière menée début avril contre le consulat iranien à Damas, imputée à Israël. À compter de dimanche, premier jour de la semaine en Israël, "les activités d'enseignement, les voyages et les sorties" scolaires ou périscolaires sont suspendues, a déclaré dans une allocution vidéo le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari. L'accueil en centre aéré et les excursions seront également annulés.

La Jordanie ferme elle son espace aérien

À l'approche de Pessah, la pâque juive, les rassemblements en plein air seront limités à 1.000 personnes avec une jauge encore plus restreinte dans les régions frontalières du pays, où les plages seront fermées. Les activités professionnelles ne sont pas concernées par ces restrictions qui doivent durer à ce stade jusqu'à lundi. Le porte-parole de l'armée a appelé la population à la "vigilance et la responsabilité". "Les systèmes de défense et d'attaque de l'armée de l'air sont en alerte et des dizaines d'avions patrouillent dans le ciel, préparés et prêts (...) Nous disposons d'un excellent système de défense aérienne, mais la défense n'est pas hermétique", a-t-il encore ajouté.

Israël, qui s'est dit prêt samedi à riposter à toute attaque de l'Iran, a lancé de nouveaux raids meurtriers sur Gaza et échangé des tirs avec le Hezbollah libanais. Un contexte qui fait craindre un embrasement régional. Fait inhabituel, le président américain Joe Biden, qui s'attend à une attaque iranienne, est "retourné à la Maison Blanche cet après-midi pour consulter son équipe de sécurité nationale sur les événements au Moyen-Orient", a annoncé son équipe dans un message diffusé à la presse, sans donner plus de précisions. La Jordanie ferme son espace aérien face à la situation "dangereuse au Moyen-Orient".